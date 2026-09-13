Премʼєр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі YES–2026🇺🇦 відповів на запитання головної редакторки The Economist Зенні Мінтон Беддоуз.

Головне із сказаного:

-Зима — головний виклик, і ми до нього готуємося. Прискорюємо роботу за планами стійкості: захищаємо енергетичну інфраструктуру, готуємо децентралізовані рішення для життєзабезпечення критичних об’єктів.

Уроки з минулої зими зроблено — ми суттєво більш готові до атак, ніж рік тому. Маємо план А, В і С — включно з найгіршим можливим сценарієм. Іншого варіанту, крім пройти цю зиму достойно, немає.

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Це оцінка, станом на початок вересня. Удари тривають щодня, і ця цифра може збільшитися.

Уряд вживає низку заходів підтримки. Провели повну ревізію приміщень Фонду держмайна, державних підприємств і міністерств — пропонуємо бізнесу використовувати ці складські та виробничі площі.

Готуємо децентралізацію логістики за прикладом енергетики, є план з рітейлерами й логістичними компаніями щодо його реалізації. Домовляємось із країнами-сусідами про гнучку, швидку систему перетину кордону.

Уряд планує передбачити окрему статтю бюджету попередньо в розмірі 1 млрд доларів для страхування воєнних ризиків — розраховуємо, що міжнародні партнери мультиплікують цю суму.

Мета — сформувати резерв, що покриватиме 40–50% збитків від атак. Головне — це максимально спрощена процедура і швидка реакція.

Уряд прискорює роботу над документами, необхідними для отримання 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування цього року. Це 42 документи — постанови та інші рішення. Ми обіцяли ухвалити ці рішення до 1 листопада, але усвідомлюючи складність ситуації, ми прискоримо роботу і завершимо її до 15 жовтня.

Усі потрібні законопроєкти будуть подані до Парламенту вже у вересні. Станом на сьогодні у Верховній Раді вже є 27 законопроєктів, які необхідно ухвалити. Вкотре закликаю всіх депутатів незалежно від політичних вподобань, підтримати ці рішення.

Якщо Уряд і Парламент повністю виконають свою частину роботи, Україна зможе отримати від партнерів необхідне фінансування і збалансувати бюджет.

Окремо є нова потреба Сил оборони 27 млрд доларів. Цю частину дефіциту плануємо покривати за рахунок прискорення Ukraine Support Loan, використання заморожених активів Росії, додаткових кредитів від партнерів поза ЄС, оптимізації витрат усередині бюджету.