13 вересня шведські громадяни пішли на виборчі дільниці, щоб обрати 349 депутатів національного парламенту, а також місцеві органи влади після закінчення чотирирічного терміну повноважень нинішнього парламенту та уряду.

Як повідомляє ERR.ee, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом, а екзит-поли з’являться незабаром після їхнього закриття.

Останні чотири роки країною керує правий уряд меншості, сформований партіями так званої «коаліції Tidö» – за підтримки правопопулістів із «Шведських демократів», які не мають міністерських портфелів, але голосують за урядові пропозиції в парламенті.

Чинний прем’єр Ульф Крістерссон є представником партії «Помірні», яка обіймає більшість міністерських посад в уряді (загалом 17, включаючи голів МЗС та Міноборони), тоді як у лібералів – 11, у християнських демократів – 6.

Останні опитування у Швеції показали, що блок опозиційних партій із незначним відривом випереджає блок правлячої коаліції.

Нещодавно Крістерссон звернувся до Європи з застереженням не довіряти лівим у питаннях оборони.

Як повідомляло Інше ТВ, Президент Сербії Вучич розпустив парламент, а тепер і сам подає у відставку – щоб йти на вибори, як простий смертний