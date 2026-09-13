Війна триває не лише на фронті. Українська культура вже стала частиною спротиву, переконаний письменник, музикант та військовослужбовець Сергій Жадан. “Телеграф” поспілкувався із ним на полях Львівського BookForum про міф щодо “проросійського сходу”, артистів-втікачів, повоєнний Харків та майбутнє української літератури.

Українці зі сходу довели свою позицію

Упродовж багатьох років Сергій Жадан виступав проти спрощеного погляду на схід як на “проросійський”. Не змінилось його бачення і зараз, навпаки — після 2022 року його позиція зміцнилась.

“Дуже багато українців (зі Сходу — ред.) сьогодні служать в Силах оборони, дуже багато працюють як волонтери. Ті люди, які живуть в прифронтових громадах, багато роблять для України. Багато людей, які виїхали з окупованих територій, теж залишаються в Україні, щоб працювати”, — каже письменник.

Культура під час війни має особливу роль

Жадан переконаний — під час війни культура набула іншого значення. “За сьогоднішніх умов, коли фактично ця війна стосується не лише військових, вона сьогодні стосується всіх, вона тотальна, — каже митець — багато представників культури сьогодні є, або були в Силах оборони, беручи пряму безпосередню участь. Але мені здається, що є ще одна річ, вона теж дуже важлива, її не можна знецінювати — це можливість свідчити, як можливість теж бути частиною опору, теж бути частиною цього протистояння, теж бути частиною цієї боротьби”.

Письменник акцентує — культура виконує і дипломатичну місію. Кожен письменник, кожен музикант, який виступає за кордоном представляє не тільки себе. “Телеграф” поцікавився у Жадана, що він думає про останні заяви дуету Потапа та Насті Каменських про українську мову. Говорячи про артистів, які починають критикувати Україну, виїхавши за кордон, Жадан був категоричний:

“Я слідкую за українськими артистами, які або служать в війську, або допомагають війську, які залишаються в країні і роблять щось для своєї країни. Я взагалі не розумію, чому вони вважаються українськими артистами, чесно кажучи. Це питання для тих, хто давав їм якісь звання, хто їх пригодовував, хто вводив їх до околовладних пулів, що вони виступали на всіх урочистих заходах. Я не думаю, що українська музична сцена багато втратить без їхньої присутності”, – переконаний Сергій Жадан.

За кілька хвилин після інтерв’ю, зі сцени дискусії про відповідальність літератури він згадав про це питання і наголосив — це питання етики та моралі: “Мені тут сьогодні нагадали, за інтерв’ю двох музикантів, які щось намагаються говорити зараз, і відразу ти на контрасті бачиш, наскільки це звучить недоречно, не етично”.

“Будьмо чесними, пересічний француз, пересічний німець, пересічний іспанець буде вірити скоріше українському письменнику, аніж українському міністру, тому що українські письменники в таких масштабах не крадуть”.

Війна триватиме в культурній площині

Жадан застерігає — навіть після завершення бойових дій протистояння не припиниться. Жадан не береться прогнозувати, коли це станеться, та наголошує коли б війна не закінчилася, “ми маємо робити все для того, щоб вона закінчилася пошвидше”.

Водночас боротьба повністю перейде в культурну сферу. Тому вже зараз потрібно переосмислити роль культури і не повертатись до сприйняття російської культури окремо від російської державної політики.

“Ця війна, війна, яка зараз триває на лінії фронту, вона перейде в культурну площину. Очевидно, що там будуть вестися подальші дії, подальші передислокації, подальші перерахунки голосів і підготовка до продовження цієї боротьби”, — каже письменник.

Українська культура зараз — в складних умовах. Жадан акцентує — Україні бракує нормального культурного процесу через війну. Можливість зібратися, як в ці дні у Львові, це скоріше виняток. В Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Сумах Чернігові деякі заходи взагалі неможливо провести і це є найбільшою проблемою. Водночас говорити про кризу — не варто. Нові герої та твори з’являються і під час війни.

“Новий герой з’являється і в музиці, і в літературі, нові тексти пишуться, нова музика створюється, нове кіно робиться. Мені здається, з культурою все гаразд, головне, щоб стабілізувалася ситуація в країні. Культура так чи інакше є віддзеркаленням того, що робиться в суспільстві”, – вважає він.

Харків повоєнний: яким його бачить Жадан

Харків раз по разу спливає і в нашому інтерв’ю, і загалом займає важливе місце в творчості Сергія Жадана. Повоєнне майбутнє міста він пов’язує насамперед з освітою та економікою.

“Я дуже сподіваюся, що відновлять свою роботу університети, що запрацюють школи повноцінно, що будуть повертатися студенти, які зараз знаходяться в інших містах України та за кордоном. Я дуже сподіваюся, що Харків буде змінюватися, трансформуватися економічно. Що замість цих старих радянських заводів і фабрик, які вже давно не працюють, будуть з’являтися якісь нові підприємства, які будуть адаптовані до нової повоєнної економіки”, — окреслює бачення майбутнього письменник.

Якою буде література після війни

Письменник прогнозує, що війна і після її закінчення ще довго буде темою книжок. На те, аби відрефлексувати війну знадобиться час і цьому буде присвячений великий пласт літератури. Одночасно буде й інша тенденція — протидіюча.

“Вже тепер є читачі, які не хочуть бачити таку літературу. Їм важко це читати, їх це тригерить. Я думаю, що таких читачів буде ставати тільки більше. Людині притаманно перемикатися щось погано на щось хороше. І тут, мені здається, головне утримати цей баланс, щоб за цим перемиканням, за пошуками якогось позитиву, ми не втратили свою пам’ять і не забули про тих, хто сьогодні щодня кладе своє життя для того, щоб в нас далі була можливість займатися літературою, культурою і своїм життям”, — каже Жадан.

Говорячи про книги, письменник поділився і тим, що читає зараз. Це книга Мирослава Шкандрія про літературну дискусію 20-х років. Також на ярмарку BookForum він відшукав особливу книгу: “Знайшов фантастичне видання Миколи Зерова 1966 року, яку упорядкувала його вдова, коментарі до якої написали Петров і Кочур, а передмову написав Максим Рильський”.