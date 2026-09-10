Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цієї ночі завдяки співпраці польських та українських спецслужб вдалося запобігти безпосередній загрозі для одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це глава польського уряду заявив під час спільної пресконференції в четвер у Братиславі прем’єрів країн Вишеградської групи та Ірландії, передає Укрінформ.

«Сьогодні вночі завдяки співпраці наших (польських – ред.) та українських спецслужб вдалося уникнути безпосередньої загрози для одного з пунктів пропуску», – заявив Туск.

Він наголосив, що захист польського кордону з Білоруссю та Росією, а також охорона пунктів пропуску на кордоні з Україною є не лише обов’язком Польщі, а й відповідальністю всього ЄС.

«В останні години я отримав достатньо точний звіт безпосередньо від глави ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці. І, як я вже говорив на цю тему та попереджав протягом багатьох місяців – треба очікувати різних сценаріїв. Польща і вся Європа мають бути готовими до різних сценаріїв, причому не лише щодо ситуації на російсько-українському фронті, а й щодо східного флангу ЄС», – підкреслив Туск.

Він акцентував, що Росія вже вдалася до провокаційних атак на пункти пропуску, наприклад, на кордоні з Молдовою.

«Ми очікуємо таких дій і щодо пунктів пропуску на кордоні з Україною в інших державах, зокрема в Польщі. Сьогодні вночі ми, на жаль, отримали попередження про таку можливість. На щастя, все завершилося добре, але ми маємо бути готовими до різних подібних провокацій, а також до внутрішнього саботажу, жертвами якого ми вже неодноразово ставали», – наголосив польський прем’єр.

Глава польського уряду наголосив, що безпека східного флангу ЄС є завданням усієї Спільноти.

«Ми всі маємо спільно про це дбати, тому що це питання безпеки всього ЄвроСсоюзу — від Португалії до Польщі, від Фінляндії до Греції, а не лише Польщі», – констатував Туск.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, ПП “Старокозаче” на кордоні з Молдовою атакували рашисти, є жертви (ФОТО)

Він став п’ятим пунктом пропуску, який РФ за останній час атакувала, використовуючи ударні БпЛА.