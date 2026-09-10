6 вересня у венесуельському місті Сьюдад-Болівар упав літак, на якому летіла українська модель Софія Комар.

Про це пише El Pitazo, передає Громадське.

Видання посилається на звіт військових органів та цивільного захисту, у якому зазначено, що, крім Комар, на борту перебували брати-бізнесмени Домінго Арнальдо Амаро Чакон і Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон, які також вижили.

Джерела El Pitazo повідомили, що постраждалі жили в готелі Waka Wená — одному з найрозкішніших у національному парку Канайма, який є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фотографії в соціальних мережах Комар свідчать, що група провела в парку понад п’ять днів.

За даними рятувальних служб, постраждалі зазнали поранення, однак інформацію про цей випадок нібито тривають у таємниці, тож невідомо, у якому вони стані та до яких медичних закладів їх доправили.

Для розслідування причин аварії влада розпочала розслідування. El Pitazo посилається на джерело, яке стверджує, що літак прибув до Сьюдад-Болівару для дозаправки, після чого мав продовжити маршрут до Каракаса. На зображеннях, оприлюднених з місця аварії, видно, що нижня частина літака частково обгоріла.

El Pitazo також вказує, що брати Амаро Чакон фігурують у судовій справі, відкритій в Іспанії щодо колишнього прем’єр-міністра Іспанії Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро. Їх також згадують у звітах іспанського підрозділу з розслідування економічних та фінансових злочинів.

Згідно з матеріалами справи, компанії, пов’язані з братами, могли перемістити мільйони євро шляхом збільшення статутного капіталу, що викликало підозри іспанських правоохоронців. Частина цих коштів, за даними розслідування, нібито зрештою опинилася в компаніях, пов’язаних з оточенням Родрігеса Сапатеро.