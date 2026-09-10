У 2026 році Миколаївський зоопарк, один із найстаріших в Європі, відзначив 125-річчя від дня заснування. Його унікальна колекція налічує понад 400 видів тварин (понад 3000 особин), із яких близько 190 занесено до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN).

В умовах повномасштабної війни росії проти України, на тлі постійних обстрілів і небезпеки Миколаївський зоопарк продовжує працювати та приймати відвідувачів. Попри перебої з водопостачанням, електроенергією та фінансуванням, колективу вдалося зберегти не лише сам зоопарк, а й унікальну колекцію тварин.

До 125-річчя Миколаївського зоопарку «Укрпошта» випустила марку і конверт.

На ювілейному поштовому блоці зображено мешканців Миколаївського зоопарку: жирафа Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi), гривастого вовка (Chrysocyon brachyurus), ведмедя білого (Ursus maritimus), дамана капського (Procavia capensis) та єдиного в Україні снігового барса (Panthera uncia).

Автор випуску — український художник-ілюстратор Віктор Гаркуша, воїн із позивним «Пікассо».

8 вересня 2026 року поштовий блок «125. Миколаївський зоопарк» було введено в обіг для оплати послуг поштового зв’язку.

Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться в Києві (01001) та Миколаєві (54008).

Як повідомляло Інше ТВ, У День міста Миколаєва вхід до Миколаївського зоопарку дітям до 14 років – безкоштовний