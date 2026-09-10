Завод “Олейна”, що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі американської компанії Bunge, яка володіє заводом.

У компанії підтвердили, що внаслідок атак на Дніпро сьогодні, 10 вересня, вранці було пошкоджено частину заводу “Олейна”.

“На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі роботу заводу призупинено. Ми продовжимо стежити за ситуацією та оцінювати її подальший розвиток”, – уточнили в Bunge.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Росіяни в Дніпрі знову атакували завод «Олейна» американської корпорації Bunge (ФОТО, ВІДЕО)