У Миколаєві продовжують роботу над відновленням пошкодженого ворожими обстрілами житла.

Міська рада спільно з Міністерством розвитку громад та територій України та у співпраці зі Світовим банком підписали перший контракт із дев’яти запланованих закупівель. Роботи здійснюють у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».

Про це повідомили в Миколаївській міськраді з посиланням на департамент міського господарства, передає Інше ТВ.

Контракт передбачає проведення технічної оцінки та розроблення проєктної документації для капітального ремонту 7 багатоквартирних будинків.

Переможцем закупівлі визначено спільне підприємство «Відновлення житла НОРЕ» у складі ТОВ «Анстрой Проект», ТОВ «Архітектурно-конструкторська фірма “Модулор”», ТОВ «Проектдормісттехнологія», ФОП Ічетовкін А. О. та ФОП Романов Д. Ю.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні 2025 року в межах проєкту HOPE понад 150 млн.грн. виділено Миколаєву.

Також повідомлялося Проєкт HOPE – у Миколаєві відремонтують 54 багатоквартирні будинки