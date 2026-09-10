Про нараду уряду і бізнесу й прийняті оперативні рішення розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький.

-Російський терор українського бізнесу та цивільної інфраструктури стрімко зростає. Ми маємо реагувати й діяти на випередження. Щоб безперебійно забезпечувати українців продуктами харчування, ліками й іншими необхідними товарами, Уряд спільно з РНБО за дорученням Президента вживає низку невідкладних заходів.

Перше. Готуємо програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства (групи підприємств) з компенсацією 5% від ринкової ставки. Ці кошти можна буде використати зокрема для закупівлі товарів.

Друге. Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів: вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке Фонд держмайна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі й відновлювати роботу.

Третє. Безпека бізнесу під час повітряних тривог. Уряд ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям. Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним. Але рекомендації враховують обовʼязковий безпековий компонент. Ми дали всьому бізнесу три місяці, щоб вони облаштувати укриття/безпечні простори у місцях надання послуг.

Ці та інші рішення детально обговорили на розширеній нараді за участі великих українських ритейлерів, заступника керівника Офісу Президента, АМКУ, Державної митної служби, Фонду держмайна та інших.

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