За цю добу українські воїни нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну.

Цю інформацію підтвердив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані. Під ударами були також об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність», – наголосив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Дрони атакували порт у Дагестані (ВІДЕО)