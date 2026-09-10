Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що от сьогодні він не має планів балотуватися на пост президента США на виборах 2028 року. Але це на сьогодні.

Про це повідомляє NBC News.

Рубіо перебуває у дипломатичній поїздці у Колумбії, де один із журналістів запитав його, чи буде він кандидатом від Республіканської партії на виборах 2028 року.

Рубіо у відповідь на це заявив, що зосереджений на своїй роботі в адміністрації як член кабінету міністрів і радник з нацбезпеки.

На запитання, чи мріє він стати президентом США, держсекретар сказав:

“Ну, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але на даний момент у мене немає таких планів. Я на 100% зосереджений на своїй роботі”.

Також джерело NBC News повідомило виданню, що Рубіо наразі не планує йти в президенти США, але “залишає двері відчиненими” для такої можливості.