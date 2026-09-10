Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський прибув до Калгарі з багатоденним візитом до Канади.

На своєму телеграм-каналі він озвучив свої плани і плани першої леді, передає Інше ТВ.

«Канада була і залишається одним із наших найближчих партнерів. Ми цінуємо всю підтримку Канадського народу та рішення, які допомагають Україні вистояти й захищати наших людей.

Заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед. Зустрінуся з Премʼєр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту.

У першої леді у плані зустріч із меценатами, які допомагають Україні. Також візит до аналогів українських Шкіл Супергероїв у Канаді», – зазначив Президент України.