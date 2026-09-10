Російський капітан судна Fitburg на допитах відкидав всі звинувачення в пошкодженні кабелів на дні Фінської затоки, навіть коли поліція виклала на стіл фотодокази.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

У вівторок в Окружному суді Гельсінкі було висунуто звинувачення у справі Fitburg.

Згідно з попереднім розслідуванням, фінські органи влади в новорічні свята почали підозрювати, що судно, що перебувало під прапором Сент-Вінсента і Гренадін, пошкодило своїм якорем два телекомунікаційні кабелі у Фінській затоці.

Пізніше в розслідуванні з’явилися вагомі докази причетності Fitburg до пошкоджень кабелів.

Під час підводних досліджень вдалося простежити слід волочіння важкого предмета на морському дні довжиною близько 130 кілометрів до територіальних вод Росії.

За даними Центральної кримінальної поліції Фінляндії KRP (Keskusrikospoliisi), слід за шириною та глибиною міг бути залишений лапами якоря Fitburg. У розслідуванні також встановлено, що слід повторював маршрут судна.

Було зроблено висновок, що на судні Fitburg правий якірний ланцюг був опущений або повністю, або майже на всю довжину.

Посилався на Біблію

На першому допиті російський капітан судна Андрій Максименко сказав, що здивований твердженням про те, що якір Fitburg пошкодив морські кабелі.

Він запевнив, що перед відходом судна дав боцману наказ зробити додаткові кріплення для якорів, оскільки на морі були зимові умови і можливо шторм.

– Протягом усього часу плавання судна я був повністю впевнений, що все гаразд. Тому, коли гелікоптер викликав нас, я був надзвичайно здивований, яке волочіння, коли якорі були закріплені в чотирьох точках, коли було додаткове тросове кріплення.

Капітан сказав на допитах, що не хотів сперечатися з органами влади, хоча міг би продовжити плавання в міжнародних водах.

– Я виявив законослухняність. Якщо є проблема, її потрібно вирішити. Тому я виконував усі розпорядження берегової охорони. Прошу, щоб ви взяли це до уваги.

Капітан на допитах також зазначив, що ні він, ні його екіпаж не вчинили нічого протизаконного в цій справі.

За його словами, йшлося про “форс-мажорну ситуацію”, що означає непереборну силу.

– У Біблії є вислів, що істина рятує від смерті, і я вірю в це, і мене це не лякає, і я хочу, щоб це було записано в протокол.

“Вони просто думали, що він внизу”

Поліція запитала капітана, чи вважає він все ж, що якір був опущений в той момент, коли гелікоптер Прикордонної служби прибув до судна.

– Ні. Він не був опущений, вони просто думали, що він внизу. Мені сказали, що капітане, ви волочите якір.

Слідчий попросив ще раз уточнити, чи капітан вважає, що Fitburg не завдав шкоди.

– Так, я вважаю, що наше судно не завдало шкоди.

Зрештою поліція показала капітану фотографію, на якій видно якірний ланцюг, що виходить з правого якірного клюзу судна.

– Я не розумію, як це можливо, – здивувався капітан Максименко.

“Просто неможливо”

За словами капітана, також неможливо, щоб слід волочіння походив від Fitburg.

Він залишався на своїй позиції до кінця розслідування і заперечував вчинення злочину.

Також боцман, якого підозрюють у злочині, сказав поліції, що, на його думку, судно не волочило якірний ланцюг і якір під час морської подорожі. Боцман заперечив, що Fitburg завдав пошкоджень кабелям у Фінській затоці.

Він також посилався на те, що швидкість судна була нормальною і в його русі не було нічого особливого.

Капітана та боцмана звинувачують в окружному суді, зокрема, у тяжкому диверсійному акті.

Як повідомляло Інше ТВ, З 14 членів екіпажу судна Fitburg, яке підозрюється у пошкодженні телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією, трьом заборонено виїзд