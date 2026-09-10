Учора протягом дня та вночі російські війська продовжили масовані атаки на Миколаїв.

Під ударом опинилися портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, готель, складські приміщення, адміністративна будівля, гараж, автомобіль та інші об’єкти.

Внаслідок атак загинули чотири людини. Ще 19 осіб постраждали, серед них четверо дітей.

На місцях влучань виникли пожежі, на ранок всі вони ліквідовані, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Під час гасіння пожежі в готелі вогнеборці врятували чотирьох людей, серед яких двоє малолітніх дітей.

На місцях також працювали волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожих атак на Миколаїв загинули 4 людини, 19 поранено