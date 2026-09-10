Співачку Настю Каменських занесли до бази сайта “Миротворець”, який займається дослідженням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства й міжнародного правопорядку. Її картку опублікували на порталі 9 вересня на тлі останніх висловлювань.

У “Миротворці” також “присвоїли” Каменьских новий “псевдонім” – “Настя Киста”. Це сталося після того, як у інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій вона сказала, що вона тимчасово втратила голос, бо у неї “вилізла киста” нібито через перехід на українську мову. Що нібито їй про це сказав психолог – що її тіло не сприймає українську, тому видало кисту. “А я вірю у психосоматику”, – пояснила вона своє рішення повернутися до російської.

Ця заява обурила і розсмішила українців, зокрема й лікарів та психологів.

Ще у тому інтерв’ю Каменських сказала, що не є патріоткою України, а є патріоткою своєї сім’ї, тобто себе з Потапом, бо особисте важливіше за суспільне. Вона також не змогла відповісти на запитання “що таке батьківщина”.

Як раніше зазначало ІншеТВ, скандальні заяви Насті Каменських почалися після втрати нею рекламного контракту, який, ймовірно, і утримував її певний у “патріотичній позиції”. Артистка від 2021 року була обличчям компанії “Золотий вік”, однак після необережних висловлювань Каменських, які збурили суспільство, ювелірний бренд прийняв рішення достроково розірвати контракт із виконавицею. Видання Forbes, поспілкувавшись з експертами, зазначає, що співачка отримувала на рік завдяки співпраці з ювелірним брендом один мільйон доларів. Скандал довкола артистки розгорівся після її концерту в США, де Настя Каменських співала свої старі російськомовні хіти. Але обурило користувачів те, що артистка просто зі сцени сказала “нє важно, на каком язикє”. Для українців ця фраза стала тригерною, оскільки в країні триває війна, яку розв’язала Росія.

Після розірвання рекламного контракту Настя виїхала з України.