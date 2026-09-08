Сьогодні російські безпілотники атакували приміський дизель-поїзд у Сумському районі.

Внаслідок удару загорілися локомотив та пасажирський вагон. Одночасно з гасінням пожежі співробітники ДСНС транспортували травмованих до автомобілів екстреної медичної допомоги.

Під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару. Ніхто з особового складу не постраждав.

Паралельно офіцери-рятувальники громади спільно з представниками місцевої влади евакуювали 19 пасажирів. Людей вивозили броньованим автомобілем ДСНС та автобусом місцевого самоврядування.

Попередньо, внаслідок атаки постраждали 10 людей.

Через сьогоднішні ворожі атаки було ускладнено рух поїздів. Для подальшого переміщення пасажирів доставляли до визначених місць автобусами ДСНС України та місцевої влади.

Загалом спільними зусиллями перевезено 60 людей.

Нагадуємо, що у випадку отримання повідомлення про евакуацію від залізничників, пасажирам слід відходити на безпечну відстань — принаймні на 200 метрів.

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