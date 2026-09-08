Румунська розвідка зірвала російські диверсії проти українських військово-транспортних літаків та баз НАТО.



Служба розвідки Румунії (SRI) повідомила, що за підтримки зовнішніх партнерів запобігла масштабній диверсійній операції на території країни.

Починаючи з лютого 2026 року, громадянин Росії перебував під наглядом SRI, був об’єктом ретельного розслідування щодо спроб диверсії. Він фіксував за допомогою фото- та відео центри зв’язку та військові бази, що використовуються союзниками НАТО, деякі штаб-квартири установ Національної системи оборони, громадського порядку та національної безпеки, а також деякі критично важливі об’єкти інфраструктури.

Отримані дані вказують на схожу схему дій з тією, що використовується на території європейських держав мережами диверсантів, координованими структурами з Російської Федерації, зокрема у справах, розкритих у Румунії у 2024 та 2025 роках: громадянин Росії отримав від посередника доручення виготовити фото- та відеоматеріали з цілями стратегічного військового інтересу, включаючи український транспортний літак «АНТОНОВ», під час його перебування на території Румунії. Розслідування також показало, що Російська Федерація продовжує використовувати осіб з вразливих категорій для здійснення такої незаконної діяльності.

Конкретні дії, вжиті SRI, а також заходи, вжиті разом з румунською владою та зовнішніми партнерами, призвели до запобігання диверсійній акції на румунській території.

Нагадаємо, що у аеропорту Лейпцига ціллю диверсії також був літак Ан, знаменитий “Руслан”. Як повідомляло ІншеТВ, Двоє підозрюваних у спробі нападу на український літак у Лейпцигу мають зв’язки з Росією – ЗМІ