Після проказування молитви «Ангел Господній» у першу неділю вересня Папа Лев XIV засудив чергову хвилю обстрілів інфраструктурних обʼєктів в Україні, побажавши, щоб спроби відновити переговори, що відбуваються цими днями, відкрили шлях для дипломатії.

Про це повідомляє Vatican News, передає Інше ТВ.

«Дорогі брати та сестри, з великим сумом я слідкував за новинами про жорстокі обстріли, які нещодавно вразили різні міста та об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, спричинивши загибель невинних людей. Моє серце єднається зі стражданнями населення, яке вже роками живе в тривозі та страху. Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування, відкрити серця для діалогу та миру!» – сказав Папа Лев XIV, промовляючи з вікна Апостольського палацу у Ватикані після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 6 вересня 2026 року.

В цьому контексті він додав: «Сподіваюся, що зусилля, докладені цими днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні плоди та відкриють простір для дипломатії».

«Піднесімо нашу молитву до Господа, щоб у всіх конфліктах світу переважила згода», – закликав на завершення Святіший Отець.

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