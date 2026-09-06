Постійне представництво України при ООН виступило із заявою після того, як на новій карті світу Equal Earth, яку Генеральна асамблея ООН підтримала, показали Крим як окрему територію. Там зазначили, що зверталися до авторів резолюції й намагалися «знайти компромісне формулювання», але не мали успіху. Саме це стало причиною, чому Україна утрималася під час голосування.

Про це пише RFI Українською.

На карті видно, що колір, яким позначено Крим, відрізняється від кольору України. Водночас він відрізняється від кольору РФ, яка у 2014 році окупувала пів острів.

У представництві заявили Україна, що принципово не заперечує проти основного питання, порушеного в цьому проєкті резолюції. Також Україна підтримує зусилля, спрямовані на усунення історичних спотворень у представленні розмірів континентів, зокрема тих, що стосуються Африки та інших регіонів Глобального Півдня.

Втім Київ не може підтримати революцію, оскільки карта Equal Earth зображує частини території України, які тимчасово окуповані Росією, в «абсолютно неприйнятний спосіб». Там пояснили, що зверталися до авторів резолюції й намагалися «знайти компромісне формулювання», але не мали успіху.

«Таке неправильне тлумачення може відкрити “скриньку Пандори”, фактично уможлививши зловживання та спотворення політичної карти світу. Прикро, що, виправляючи серйозні історичні несправедливості минулого та нарешті усуваючи тяжкі наслідки колоніалізму, зокрема в Африці, ми водночас можемо створити нові й не менш серйозні проблеми, відкривши “задні двері” для хибних тлумачень та створивши неоднозначність, що суперечить інтересам кожної держави-члена Організації Об’єднаних Націй», – йдеться в заяві.

Українська сторона закликала й інші делегації «серйозно поставитися до цього питання та висловити свою стурбованість щодо небезпечної невизначеності та нечіткості, які можуть виникнути сьогодні, і проголосувати відповідно».

На ситуацію також відреагувала нардепка від «Голосу» Кіра Рудик. Вона заявила, що саме таке зображення Криму стало причиною, чому Україна утрималася від голосування за використання нової карти.

«У 2026 році ООН не повинна потребувати нагадування: Крим – це Україна. Ганьба», – написала депутатка.

Як повідомляло Інше ТВ, Насправді Африка значно більша. Генасамблея ООН схвалила резолюцію про нову мапу світу з точнішими розмірами (ФОТО)