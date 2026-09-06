До Умані прибули ізраїльські поліцейські, які спільно з українськими колегами забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку у районі проживання і паломництва брацлавських хасидів під час святкування юдейського нового року.

Іноземні правоохоронці залишатимуться в місті до завершення Рош га-Шана, повідомили в поліції Черкаської області.

Під час координаційної наради представники обох країн узгодили спільні дії щодо ефективного забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Наразі ізраїльські поліцейські разом з українськими правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та військовослужбовцями Національної гвардії здійснюють спільне патрулювання й проводять роз’яснювальну роботу серед паломників.

Ситуація в Умані залишається стабільною та контрольованою.

Як повідомляло Інше ТВ, Держдеп США закликав американців не їхати цьогоріч на Рош га-Шана до Умані