Державний департамент США закликав американських громадян не їхати в Умань на щорічне паломництво до могили Рабі Нахмана під час Рош га-Шана.

Заява була опублікована на сайті посольства США в Україні.

У Держдепі зазначили, що російські війська регулярно уражають цивільну інфраструктуру та релігійні об’єкти по всій Україні, зокрема, в Умані. Водночас місцева влада попереджає, що в місті недостатньо укриттів, щоб розмістити всіх очікуваних паломників.

Додатковими ризиками назвали воєнний стан, комендантську годину та обмеження пересування.

Окремо США попередили американсько-українських чоловіків із подвійним громадянством про можливі проблеми з виїздом з України. У Держдепі нагадали, що Україна скасувала виняток для осіб із «постійним проживанням за кордоном», а чоловіки від 23 до 60 років можуть підлягати мобілізації та не мати можливості залишити країну.

До речі, минулого року в Умань на Рош га-Шана прибула рекордна кількість хасидів за роки великої війни в Україні – 40 тисяч осіб.

ІншеТВ нагадує, Рош га-Шана в 2026 році почнеться ввечері в п’ятницю, 11 вересня, і завершиться ввечері в неділю, 13 вересня. Це свято ознаменує початок нового 5787 року за іудейським календарем.

Єврейський Новий рік (буквально «голова року»), який символізує день створення світу та початок десяти днів каяття перед Днем спокути (Йом-Кіпур).

Щороку десятки тисяч брацлавських хасидів з усього світу приїжджають до Умані (Черкаська область) на могилу свого духовного наставника — цадика Нахмана.