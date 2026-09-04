Кабінет міністрів України призначив очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

У зв’язку з цим погоджено звільнення Федорова з посади голови Запорізької ОВА.

Зокрема, з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України звільнено Сергія Сухомлина.

Також звільнено Миколу Бойка з посади першого заступника голови Держагентства відновлення.