Сall-центр діяв на території обласного центру та ошукував іноземних громадян. Під час слідчих дій правоохоронці встановили семеро осіб, які «працювали» у орендованій квартирі, переобладнаній у офіс.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Викрили протиправну діяльність фігурантів слідчі Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу регіонального управління протидії кіберзлочинам у Миколаївській області Департаменту кіберполіції та оперативників управління карного розшуку за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

У ході розслідування поліцейські встановили, що шахрайський “офіс” зловмисники облаштували у орендованій квартирі. Оператори підшукували потенційних жертв як у соцмережах, так і телефонували їм, спілкуючись їхньою рідною мовою. Аферисти пропонували потерпілим вигідні інвестиції у криптовалюту, заволодіваючи таким чином коштами громадян.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили семеро осіб, залучених до роботи call-центру.

У ході санкціонованого обшуку за місцем функціонування “офісу” поліцейські вилучили 18 мобільних телефонів, дев’ять ноутбуків та інші речові докази, що можуть мати доказове значення.

Досудове розслідування триває у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, повне коло потерпілих і розмір завданих збитків.