Ще у листопаді 2023 року уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити останній пункт пропуску на східному кордоні з РФ «Рая—Йоосепі», відтоді весь сухопутний кордон закритий.

Тепер у Фінляндії пропонують дію закону про безпеку кордонів, який дозволяє тримати сухопутний кордон із РФ закритим, подовжити до кінця 2028 року.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

Зазначається, що закон спрямований на «протидію тиску на Фінляндію, посилення безпеки кордонів і підготовку до найсерйозніших ситуацій інструменталізації в’їзду». Відтак, обмеження зможуть діяти щонайменше до 31 грудня 2028 року.

«Фінляндія вживе рішучих заходів для забезпечення безпеки кордонів. Завдяки закону ми готові до того, що прикордонні органи зможуть ефективно діяти у найсерйозніших ситуаціях штучної міграції», — каже міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

За оцінками Прикордонної служби, ситуація зі штучною міграцією суттєво не змінилася з 2025 року, коли дію закону продовжували востаннє. Оновлений документ має набути чинності не пізніше 31 грудня 2026 року.

В уряді вбачають, що РФ інструменталізує міграцію і в такий спосіб загрожує національній безпеці та громадському порядку Фінляндії.