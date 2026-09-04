У п’ятницю, 4 вересня 2026 року, Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту нового найвищого номіналу – 2 000 гривень. На новій купюрі зображено портрет видатного українського поета, дисидента та Героя України Василя Стуса.

Тож банки вже відсьогодні мають можливість отримувати купюри від регулятора та видавати їх клієнтам через каси.

Що відомо про нову банкноту

На лицьовому боці 2000 грн зображено портрет українського поета-шістдесятника Василя Стуса. На зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет і який нині носить його ім’я.

Купюра містить понад 20 елементів захисту. Серед них – “віконна” захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі – банкнота 2 000 грн стала першою у світі, де використано цю технологію.

Під час зміни кута нахилу на стрічці виникає рухомий ефект, а зображення Тризуба змінюється на символ гривні. Також збережено оптично-змінний елемент SPARK, який змінює колір від пурпурного до золотисто-зеленого.

Чому саме сьогодні

На банкноті зображений Василь Стус. Вибір постаті для нової банкноти розроблявся спільно з Інститутом національної пам’яті та НАН України. Дата введення в обіг – 4 вересня – є символічною. Адже саме 4 вересня 1965 року Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти репресій під час прем’єри фільму “Тіні забутих предків”.

І саме 4 вересня 1985 року поет загинув у таборі суворого режиму “Перм-36”.