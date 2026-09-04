Суд Європейського союзу (Суд ЄС) ухвалив у четвер, що автократичний режим у Росії сам по собі не є достатньою підставою для заморожування активів компанії, лише побічно пов’язаної з особою, яка підпадає під санкції ЄС: будь-які такі заходи мають спиратися на об’єктивні та вагомі докази.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

У списку санкцій Брюсселя сьогодні близько 3 000 компаній і фізичних осіб, яких вважають частиною російського військово-промислового комплексу, який бере участь у вторгненні в Україну, і чиї обмеження підлягають продовженню 15 вересня.

Рішення встановлює чіткі межі того, наскільки далеко національна влада може заходити, заморожуючи активи структур, які не внесені безпосередньо до списків санкцій ЄС, але вважаються пов’язаними з особами під санкціями.

Справа стосується компанії Inter Rao Lietuva, литовської енергетичної компанії, яку влада Литви включила до національного списку заморожування активів, хоча вона не є прямою метою санкцій ЄС проти Росії.

Литовська влада стверджувала, що структура власності компанії робить її досить пов’язаною з фігурантами списків санкцій, щоб виправдати заморожування: 51% її акцій належать Rao Nordic, зареєстрованій у Фінляндії компанії, яка повністю належить ПАТ «Інтер РАТ», великої російської державної енергетичної компанії.

Оскільки, зрештою, компанія перебуває під контролем російської держави, влада зробила висновок, що вона перебуває під непрямим контролем президента Володимира Путіна, який сам перебуває під санкціями ЄС.

Суд ЄС відкинув цю аргументацію та ухвалив, що обмежувальні заходи мають ґрунтуватися на доведеному контролі над відповідною організацією, підтвердженому об’єктивними та досить вагомими доказами.

Таким чином, у рішенні підкреслюється, що сам собою факт того, що політична система Росії є автократичною та олігархічною, надаючи Путіну практично необмежену владу, не може розглядатися як достатній доказ його контролю над компанією.

Водночас національна влада може враховувати всю релевантну інформацію, у тому числі про неформальний характер контролю, який здійснюється іншою особою чи структурою, що перебувають під санкціями ЄС.

Як повідомляло Інше ТВ, Литва закликала ЄС повернутися до питання використання заморожених активів рф для України