3 вересня КМУ ухвалив рішення, які покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Інше ТВ.

«Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий – це коли атака дронів. Червоний – коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару.

Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки.

Має бути забезпечений доступ відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де цього досі немає, Уряд дає три місяці на вирішення цього питання. На пʼятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей.

Червоний рівень означатиме зупинку роботи та обовʼязковий перехід людей в укриття», – зазначив Сергій Корецький.

Також були прийняті рішення щодо роботи метро у Києві, комендантської години (місцевій владі рекомендовано скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00) та встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів в громадах для захисту людей від уламків.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні запровадять жовтий та червоний рівні повітряної тривоги – Зеленський