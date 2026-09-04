3 вересня та в ніч проти 4 на території Миколаївщини виникло 18 пожеж — на одній травмувався чоловік. Це сталась у м. Миколаєві — горіла суха трава та сміття. На місці вогнеборці виявили чоловіка з опіками — його ушпиталили до лікарні.

В житловому секторі виникло три пожежі:

– в Миколаївському районі в с. Оленівка Шевченківської громади горіла солома на даху житлового будинку, займання загасили на площі 40 кв.м, в с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади — житловий будинок, який не експлуатується на площі 30 кв.м;

– в с. Бандурка Синюшинобрідської громади Первомайського району горів приватний будинок на площі 30 кв.м.

Дві пожежі виникли на об’єктах:

– у м. Вознесенськ горіло обладнання для приготування їжі у закладі швидкого харчування на площі 10 кв.м;

– у м. Миколаєві — торговельний павільйон та покрівля аптеки на загальній площі 100 кв.м.

Майже всі інші — пожежі в екосистемах. Підрозділи ДСНС забезпечили реагування на всі повідомлення.