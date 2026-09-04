Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 3 вересня, провели свої перші офіційні переговори. Серед головних тем були міграція, Україна та відносини між Великою Британією і ЄС.

Про це пише RFI Українською, передає Інше ТВ.

Президент Франції став першим лідером Європейського Союзу, якого Бернем прийняв на Даунінг-стріт, хоча президент України Володимир Зеленський відвідав резиденцію в липні.

Для Макрона цей візит має особливе значення, оскільки наближаються останні місяці його президентського терміну, який має завершитися у травні 2027 року.

«Тісніша співпраця»

Бернем прагне продовжити зусилля свого попередника Кіра Стармера щодо налагодження тіснішої співпраці з Європейським Союзом після Brexit, щоб стимулювати повільне економічне зростання Великої Британії.

Бернем заявляв, що Велика Британія має діяти «сміливіше» у зближенні з ЄС, однак не відмовився від позиції Стармера, який відкидав повернення країни до єдиного ринку або митного союзу ЄС, а також відновлення правил вільного пересування.

«Я думаю, що через десять років після Brexit люди тут втомилися від відсутності бачення. Люди розуміють, що нам потрібно тісніше співпрацювати», – сказав Бернем журналістам.

Макрон у середу заявив, що Париж і Лондон «не завжди однаково дивляться на речі», але «ми поважаємо одне одного та залишаємося відкритими до обговорення всіх питань, зокрема подальшого перезавантаження відносин Великої Британії з Європейським Союзом».

На Даунінг-стріт повідомили, що лідери також зосередяться на протидії «новому використанню мегачовнів» – більших і потужніших човнів, на яких нелегальні мігранти дістаються південного узбережжя Англії.

Найближчими тижнями на пляжах буде розгорнуто спеціальну групу із 45 французьких офіцерів, які протидіятимуть спуску таких човнів на воду, повідомили на Даунінг-стріт.

Цього літа у Великій Британії зафіксували найменшу з 2019 року кількість малих човнів із мігрантами, які перетнули Ла-Манш, повідомив у понеділок уряд, назвавши це результатом угоди з Францією про посилення контролю.

«Жест доброї волі»

Однак у заяві Даунінг-стріт перед зустріччю Бернем наголосив, що «не можна втрачати пильність».

«Угруповання контрабандистів постійно змінюють свою тактику, тому Велика Британія і Франція мають швидко реагувати», – додав він.

Британський лідер зобов’язався й надалі підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Минулого місяця він здійснив свій перший закордонний візит до Києва. Макрон і Стармер мали добрі відносини та відігравали провідні ролі в коаліції країн, які підтримують Україну.

Під час виступу в Британському музеї в середу Макрон привітав рішення Великої Британії передати Україні інформацію про компоненти далекобійної ракети SCALP – французької версії британської Storm Shadow.

Лідери разом із дружинами приєдналися в музеї до короля Чарльза та королеви Камілли й узяли участь у попередньому показі знакової виставки гобелена з Байо напередодні її відкриття для публіки наступного тижня.

«Це демонструє, чого можна досягти завдяки співпраці», – сказав Бернем Макрону в четвер. Він назвав надання Францією Великій Британії майже тисячолітньої вишивки «надзвичайним особистим жестом доброї волі, довіри та дружби».

Протягом майже десяти років Макрон відігравав ключову роль у просуванні ідеї передання гобелена в тимчасове користування. Цей крок розглядають як ще один етап подолання напруженості, що виникла в роки Brexit.

Створений в XI столітті твір, який зображує нормандське завоювання Англії Вільгельмом Завойовником, прибув до Лондона в липні. Виставка, квитки на яку вже розпродані, триватиме до липня 2027 року.

Як повідомляло Інше ТВ, 24 серпня у Києві відбулося засідання Коаліції охочих