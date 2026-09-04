Команда Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях здійснила моніторингові візити до 7 найпростіших укриттів, розташованих на базі житлових будинків у Миколаєві.

Про результати моніторингу повідомляється на фейсбук-сторінці Представництва, передає Інше ТВ.

Так, під час моніторингу зафіксовано низку суттєвих недоліків, які можуть створювати загрозу для життя та здоров’я людей і перешкоджати реалізації їхнього права на безпечні умови перебування в укриттях.

Зокрема:

Відсутність безбар’єрності. Укриття не пристосовані для безперешкодного доступу та перебування маломобільних груп населення.

Порушення вимог пожежної безпеки. У більшості перевірених укриттів відсутні первинні засоби пожежогасіння.

Захаращений аварійний вихід. В одному з укриттів аварійний вихід був повністю заблокований сторонніми предметами.

Незадовільний санітарно-гігієнічний стан. У приміщеннях виявлено вогкість, сирість та цвіль.

Затоплення та проблеми з вентиляцією. В одному з укриттів стічні води затоплюють вентиляційну систему. Через це у приміщенні поширюється різкий неприємний запах, а доступ до укриття ускладнений — для проходу люди використовують імпровізовану доріжку з цегли та каміння.

Відсутність базових умов для тривалого перебування. В одному з укриттів повністю відсутні місця для сидіння та відпочинку.

«Виявлені недоліки свідчать про неналежне забезпечення права громадян на безпечні умови перебування в укриттях, зокрема під час повітряних тривог. Особливе занепокоєння викликає недоступність укриттів для маломобільних груп населення та неналежний санітарний і протипожежний стан окремих об’єктів», – зазначається в повідомленні.

За результатами моніторингових візитів балансоутримувачам та відповідальним особам направлено офіційні рекомендації щодо невідкладного усунення виявлених недоліків.

Якщо ви зіштовхнулися із зачиненим укриттям або неналежними умовами в ньому, ви маєте право повідомити про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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