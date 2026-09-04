Розпочалася 1654-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 240 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 04.09.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 100 авіаційних ударів, під час яких скинув 294 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 334 дрони-камікадзе та здійснили 3048 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Писарівка, Бачівськ, Уланове та Суходіл. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Есмань, Садки та Іволжанське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та один командно-спостережний пункт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм у напрямку Бачівська.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопані, Лимана, Стариці та Вільчі, а також у напрямках Охрімівки та Бочкового.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Богуславки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 11 разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Греківки, Копанок, Новоєгорівки, Новоселівки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив десять штурмових дій у районах Калеників та Озерного, а також у напрямку Кривої Луки.

На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки, Миколайпілля та Райського, а також у напрямках Новогригорівки, Новопавлівки та Павлівки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 38 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Нового Донбасу, Світлого, Вільного, Софіївки, Торецького, Приюту, Шевченка, Добропілля, Новогришиного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Рибне та Єгорівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували у напрямку Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Оріхова та Приморського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1440 російських загарбників. Загальні втрати ворога