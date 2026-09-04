У ситуації між ГУР та СБУ є певні приховані аспекти, які стали предметом розгляду на закритому засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це в ефірі Еспресо у програмі “Тепер Головне” сказав член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

“Я вважаю, що в умовах воєнного стану будь-які такі дії між двома спецслужбами країни, яка перебуває в стані агресивної війни, яку веде Росія майже п’ять років, є абсолютно неприпустимими. Тим більше стрілянина із застосуванням вогнепальної автоматичної зброї в межах житлової забудови є теж абсолютно неприйнятною. Це ганебне, жахливе явище для такої країни, як Україна, яка прагне стати членом Європейського Союзу”, – заявив Веніславський.

Водночас, за його словами, ситуація має певні обставини, які не були публічно озвучені. Їх обговорювали під час закритого засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

“Тут треба також розуміти, що є певні приховані аспекти цього інциденту, які сьогодні були предметом ретельного заслуховування в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Ми в закритому режимі більше двох годин спілкувалися спочатку з начальником Головного управління розвідки генералом Іващенко, потім із виконувачем обов’язків голови Служби безпеки генералом Покладом. Вони розповіли нам передісторію та те, що передувало безпосередньому конфлікту”, – розповів член комітету.

Веніславський наголосив, що не може розголошувати деталі почутого під час засідання, оскільки ця інформація має статус державної таємниці.

“Але я обмежений державною таємницею, тому що все, що відбувалося, все, що було донесено для депутатів у режимі закритого засідання, є таємною інформацією, і ми не маємо права її розголошувати”, – пояснив він.

Водночас депутат озвучив підсумкову позицію парламентського комітету. За його словами, члени Комітету одностайно вбачають порушення з боку представників обох спецслужб.

“Можу озвучити підсумкове рішення – позицію Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, яка полягає в наступному. За результатами такого заслуховування й ретельного аналізу члени Комітету одностайно вбачають, що є певні порушення як з боку працівників Головного управління розвідки, так і з боку працівників Служби безпеки України”, – сказав Веніславський.

Окремо Комітет звернув увагу на небезпеку застосування зброї в умовах щільної житлової забудови.

“Комітет також наголосив у своєму підсумковому висновку, що стрілянина в умовах щільної житлової забудови є абсолютно неприпустимим явищем, оскільки це може мати дуже негативні наслідки для цивільних громадян України, а не лише для учасників якихось інцидентів за участю силових структур”, – підсумував Веніславський.

Все, що відомо на зараз про скандал

2 вересня в Києві розгорівся безпрецедентний конфлікт між співробітниками двох головних силових відомств країни – Служби безпеки України та Головного управління розвідки – який вилився у стрілянину.

Причиною інциденту могло бути затримання і обшук квартири заступника командира Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, якого, за його словами, СБУ напередодні викрала і близько 10 днів утримувала без офіційних звинувачень.

СБУ стверджує, що Каплунов мав контакти з ФСБ та був фігурантом розслідування про підготовку замаху за завданням російської спецслужби.

Тоді як ГУР, до підрозділу якого входить Російський добровольчий корпус, називає затримання незаконним.

Володимир Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР “ганебною ситуацією”. Він також сказав, що Генпрокуратура та ДБР з’ясують деталі.

У вечірньому зверненні він заявив, що вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Щодо керівників СБУ та ГУР, за словами президента, буде надана оцінка за результатами службового розслідування.

“Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути”, – сказав Зеленський.

На конфлікт між силовими структурами відреагував і керівник Офісу президента Кирило Буданов, який раніше очолював ГУР. Він закликав до “ретельного та неупередженого” розслідування.

Тим часом командир РДК Денис Капустін і його заступник Степан Каплунов розказали журналістам свої версії подій, пише ВВС.

В Офісі президента у четвер також відповіли на численні питання журналістів про те, що відбуваються між СБУ і ГУР і чому дві державні структури боряться одна з одною, а не лише з Росією.

“Вони не борються один з одним, а кожна структура дала свою версію у відповідь на численні запити ваших колег (журналістів. – Ред.). Зрештою зʼясуванням обставин ситуації займаються Офіс генерального прокурора та ДБР, як це і повідомлялося, вони і дадуть деталі, коли будуть готові до цього”, – зазначив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Як повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, у кримінальному провадженні щодо перестрілки повідомили про дві підозри – співробітнику СБУ та військовому ГУР. Співробітнику СБУ інкримінують перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством або застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України); військовослужбовцю ГУР – вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

BBC News Україна розбиралася, що відомо на зараз про конфлікт, як виникла стрілянина і що говорять обидві сторони.

Версія СБУ

3 вересня вранці Служба безпека оприлюднила нову заяву щодо збройного конфлікту між силовиками.

В СБУ заявили, що працювали над запобіганням убивству, яке, за їхніми даними, ФСБ планувала на День незалежності.

Слідчі нібито виявили контакти Каплунова з російськими спецслужбами та з’ясували, що він отримав завдання вбити одного з лідерів російської опозиції, а також українських військових за гроші.

У СБУ стверджують, що той визнав контакти з ФСБ і погодився співпрацювати зі слідством. В його телефоні виявили листування з представником ФСБ. Це, як твердять українські силовики, допомогло встановити інших причетних.

Підпис до фото,Скриншот відео, яке оприлюднило СБУ, із заявою заступника командира РДК Дениса Каплунова

Зважаючи на визнання військовослужбовцем контактів із ФСБ і співпрацю зі слідством, до нього не застосували запобіжний захід.

Саме під час подальших слідчих дій у Києві, за версією СБУ, і виникла сутичка між співробітниками двох спецслужб, яка переросла у стрілянину.

У СБУ назвали те, що сталося, “абсолютно неприпустимою конфліктною ситуацією” і заявили, що обставини має встановити ДБР.

СБУ опублікували відео, в якому Каплунов каже, що його завербувала російська служба з метою вбити бійців Сил оборони та інших осіб.

Підпис до фото,Скриншоти ймовірної переписки між представником ФСБ і Степаном Каплуновим

Служба безпеки також оприлюднила скриншоти ймовірної переписки між представником ФСБ і Каплуновим.

Версія ГУР

2 вересня ГУР, слідом за СБУ, оприлюднило інформацію, що обидві спецслужби разом зірвали замах ФСБ на російського опозиціонера, який приїхав до України.

Але згодом ГУР видалило повідомлення без пояснення причин.

Пізніше управління розвідки заявило, що причиною конфлікту стало викрадення їхнього військового, а стрілянина була лише з боку СБУ.

Про це “Радіо Свобода” розповів командир спецпідрозділу “Тимура” ГУР, якому підпорядкований Російський добровольчий корпус.

За його словами, співробітники СБУ “викрали серед білого дня” та утримували без офіційних звинувачень бойового командира ГУР.

Після домовленості про проведення процесуальних дій відповідно до закону, інші співробітники СБУ почали затримувати представників ГУР і відкрили по них вогонь, заявив керівник спецпідрозділу ГУР. За його словами, військові ГУР були неозброєні.

Підпис до фото,Командир спецпідрозділу “Тимура” ГУР, скриншот відео

Як стверджує керівник “Тимура”, на місце приїхав командир підрозділу СБУ “Альфи” і разом вони нібито домовилися про порядок процесуальних дій.

Однак після цього інші співробітники СБУ почали затримувати представників розвідки та відкрили вогонь по них без попередження, хоча ті були беззбройними.

Командир “Тимура” наголосив, що не звинувачує всіх співробітників СБУ і поважає своїх бойових побратимів із цієї служби. Він закликав дочекатися розслідування ДБР та Офісу генпрокурора, які, на його думку, мають встановити відповідальних за інцидент.

3 вересня ГУР заявило, що проти відомства та його бойових підрозділів розгортається кампанія дезінформації.

За даними розвідки, для її поширення можуть залучати медіа, блогерів і телеграм-канали. ГУР закликало користуватися лише перевіреними джерелами.

Що розповів Каплунов

3 вересня вдень Степан Каплунов записав відеозвернення, в якому він заявив, що СБУ за його допомогою намагалася дискредитувати заступника командира спецпідрозділу “Тимура” Дмитра Іванова та голову ОП Кирила Буданова.

Відео опубліковане в телеграм-каналі добровольчого корпусу.

“Я, Каплунов Степан, був бандитським чином викрадений співробітниками СБУ 23 серпня. За нашою інформацією, перші три доби зі мною працював безпосередньо генерал Поклад. Шляхом фізичного та психологічного тиску за моєю допомогою вони намагалися дискредитувати заступника командира спецпідрозділу “Тимура” Дмитра Іванова та безпосередньо Кирила Буданова, щоб приписати їм співпрацю з ФСБ”, – сказав військовий.

Він додав, що співробітники СБУ намагалися “підкинути невідомі речі” в його квартиру, поки його не було.

“Заходили з великими спортивними сумками. У нас є відео. Наша сторона звернулася до ДБР, щоб розібратися”, – сказав Каплунов.

У телеграмі РДК також опублікували відео з камер спостереження, на якому двоє чоловіків в каптурах і з сумкою піднімаються сходами начебто до квартири Каплунова.

Напередодні, ввечері 2 вересня, Каплунов розповів в інтервʼю Radio NV свою версію подій. До цього часу його понад тиждень вважали зниклим.

За словами Каплунова, 23 серпня його викрали невідомі, які представилися співробітниками поліції. Це сталося біля будинку, де він мешкав.

“Повалили на землю, одягли кайданки… просто запхали в чорний BMW – тобто це було викрадення в чистому вигляді, грубо кажучи. Не пред’явили жодних паперів, обвинувачень”, – сказав військовий.

Він розповів, що після цього його в кайданках кілька разів перевозили, а потім із “замотаними скотчем” очима утримували в камері на двох різних об’єктах.

“Мене доправили, вже в кайданках і з очима, замотаними скотчем. Ну, я так розумію, на якийсь, найімовірніше, режимний об’єкт або, можна сказати, таємну в’язницю, де мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами. До того ж очі в мене були постійно закриті протягом усієї цієї доби”, – сказав він.

Згодом, за його словами, він зрозумів, що це була не поліція, а співробітники СБУ, які допитували його, зокрема щодо контактів із ФСБ.

“У своїх формулюваннях під час спілкування вони, скажімо так, обтічно називали себе співробітниками держбезпеки”, – сказав заступник командира РДК.

Каплунов заявив, що метою була дискредитація спецпідрозділа “Тимура”, а самого Каплунова звинувачували у співпраці з ФСБ. Фізичного насильства, крім самого викрадення, щодо нього не було, але були погрози.

Каплунов каже, що через тиск погодився з версією про його контакти з російськими спецслужбами, хоча, за його словами, насправді цього не було.

Підпис до фото,Степан Каплунов дає інтервʼю Radio NV

Військовий розповів, що 2 вересня його привезли на те ж місце, де його викрали. Він додав, що при цьому його не попередили, що зараз буде обшук у його квартирі.

На момент обшуку в його квартиру також прибули співробітники ГУР, щоб “забезпечити охорону і щоб під час обшуку в його квартиру нічого не занесли”.

Каплунов додав, що чув стрілянину через вікно, але що саме там відбувалося він не бачив.

Після того як обшук завершився, його силою відбили бійці спецпідрозділу “Тимура”.

Версію про викрадення Каплунова 23 серпня співробітниками СБУ підтвердив 2 вересня адвокат військового. Він він також заявив, що стрілянина сталася біля будинку, де мешкав Каплунов і куди його привезли для проведення обшуку в його квартирі.

Каплунов розповів, що служить в Російському добровольчому корпусі з 2023 року – спочатку на посаді інструктора, а пізніше став заступником командира РДК з бойової роботи.

Що каже командир РДК Капустін

Деталі інциденту також розповів в інтервʼю “Українській правді” командир РДК Денис Капустін, який був присутнім під час обшуку в квартирі Каплунова і був свідком інциденту за участю СБУ і ГУР.

Він заявив, що Степана Каплунова фактично викрали на вулиці без офіційного оголошення йому підозри та пояснень. У корпусі про це стало відомо майже одразу, але розголосу цій ситуації спочатку не дали, адже припускали, що сталася помилка.

За словами Капустіна, керівництво спецпідрозділу “Тимура” ГУР майже одразу включилося в пошуки Каплунова. А в квартирі самого Каплунова під час його зникнення поселилися його товариши з підрозділу.

Капустін відтворив свою версію подій, які супроводжували стрілянину напередодні.

“Вчора для виконання якихось дій представники СБУ привезли Степана на адресу його постійного проживання і збиралися, судячи з усього, разом із ним зайти в його квартиру”, – сказав Капустін.

Бійці, які там перебували, зрозуміли, що відбувається щось незрозуміле й непередбачене, і почали зв’язуватися зі своїм керівництвом.

У цей момент представники СБУ, за словами Капустіна, вже вибили двері й заблокували групу спецпідрозділу “Тимур” у дворах.

“Щоб уникнути назріваючої конфліктної ситуації, безпосередньо приїхав сам Тимур, інші керівники та його заступники. Я теж там перебував фактично всю ніч”, – сказав Капустін.

Підпис до фото,Командир РДК Денис Капустін дає інтервʼю “Українській правді”

Ситуація, за його словами, була напруженою, адже це “представники двох серйозних спецслужб України, озброєні люди”. Хоча, він додав, що силовики СБУ були краще озброєні: усі в бойовій екіпіровці та з автоматичними гвинтівками. Тоді як з боку ГУР переважно були “просто хлопці, озброєні насамперед власними нагородними пістолетами”.

“Я взагалі не думаю, що хтось розраховував на якусь стрілянину чи на щось, що виходило б за межі простої словесної конфронтації”, – сказав він.

Проте, за його словами, стрілянина сталася вперше, коли представники СБУ намагалися зайти до квартири – приблизно о 23:00.

“Потім приїхало наше керівництво, наскільки я розумію, з боку СБУ теж хтось був, і тоді вдалося цю ситуацію погасити та врегулювати – як усім тоді здавалося”..

Але близько восьмої ранку, з не до кінця зрозумілих причин, конфлікт спалахнув знову і перейшов у гарячу фазу.

За інформацією Капустіна, представники СБУ відкрили вогонь. Щоправда він додає, що вони стріляли не на ураження, а під ноги. Але, тим не менш, представники ГУР зазнали поранень.

“Зрозуміло, що ніхто навмисно не збирався в когось цілитися чи влучати в життєво важливі органи. Але бійці розвідки все ж отримали поранення”, – пояснив він.

За словами командира РДК, в одного бійця поранення досить легке, в двох інших – середньої тяжкості. Вони у лікарні й отримують допомогу.

Як пояснив Капустін напругу вдалося розрядити після того, коли на місце конфлікту приїхали керівники спецпідрозділів і домовилися про передачу Каплунова представникам ГУР.

“Перемовини відбувалися на рівні Іванова і Тимура з одного боку і з іншого – на рівні “Альфа”.

Капустін додав, що бачив протокол обшуку в квартирі Каплунова і що під час нього компрометуючих речей не виявили.

При цьому командир РДК наголошує, що Каплунову не висунили жодних обвинувачень і якщо йому закидають такі серйозні речі, чому його просто відпустили.

“Мені не зовсім зрозумілі дії Служби безпеки України – чому затримали, чого так довго тримали, чому відпустили, якщо він винний. Якщо він невинний – його не треба було затримувати, якщо винний – його не треба було відпускати”.

Капустін також зазначив, що всі російські контакти Степана Каплунова відомі його керівництву.

“Наскільки мені відомо, несанкціонованих контактів з російської стороною у Степана немає”, – додав він.

Що відомо про сутичку в Києві: головні моменти

Вранці 2 вересня на вулиці Юрія Шумського в Києві спалахнула стрілянина.

Очевидці розповідали про десятки пострілів, поранених і плями крові на асфальті.

Поліція перекрила вулицю та прилеглі дороги, а на місці працювали озброєні люди, яких ЗМІ пов’язували із СБУ та ГУР.

За версією СБУ, її слідчі проводили обшук, коли озброєна група з одного з підрозділів Сил оборони заблокувала правоохоронців і чинила спротив.

Для припинення конфлікту залучили спецпідрозділ “Альфа”, після чого пролунали постріли і були поранені люди. У ГУР натомість заявили, що їхні бійці не чинили спротиву, а стрілянину відкрили співробітники СБУ.

Підпис до фото,Протистояння силовиків у Києві

Водночас поки що немає остаточно встановленої версії того, що саме стало причиною стрілянини і хто її спровокував.

СБУ та ГУР дають різні пояснення подій, а ключові обставини має встановити слідство.

Хто такі РДК

Російський добровольчий корпус (РДК) сформований у серпні 2022 року з громадян Росії, які воюють на боці України проти російського вторгнення.

РДК воює на фронті – на Донбасі, Запорізькому та Харківському напрямках і бере участь у спеціальних операціях. Корпус був також відомий рейдами на територію Росії – в Бєлгородську та Брянську області.

Командиром і засновником корпусу є Денис Капустін (Нікітін), якого пов’язують із російським ультраправим середовищем.