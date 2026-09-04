Найближчими місяцями природне явище Ель-Ніньо значно посилиться і триватиме до лютого.

Про це попереджає Всесвітня метеорологічна організація ООН. За прогнозом організації, пік Ель-Ніньо припаде на кінець цього року, передає ERR.ee.

Це природне явище не викликано зміною клімату. Проте вчені очікують, що Ель-Ніньо додатково посилить глобальне потепління та підвищить ймовірність екстремальних погодних явищ. Нагромаджене в океанах тепло поступово надходить в атмосферу, тому підвищені температури можуть зберігатися і наступного року.

За останніми даними Всесвітньої метеорологічної організації, Ель-Ніньо посилився і продовжить набирати потужності. «Він може стати винятково потужним. Якщо ця тенденція збережеться, Ель-Ніньо може виявитися найсильнішим за історію наших спостережень – тобто буквально вийти за межі шкали, якою ми користувалися останні сорок років”, – каже генеральний секретар WMO Селесте Сауло.

Як повідомляло Інше ТВ, червень-липень у Європі виявився найспекотнішим періодом за всю історію спостережень і перевищив попередній рекорд, встановлений лише чотири роки тому. Планета швидко нагрівається, підтвердили метеорологи, і особливо це стосується світового океану, в якому тільки починає формуватися феномен Ель-Ніньо.