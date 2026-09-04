У січні – серпні 2026 року платниками Миколаївщини забезпечено сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів у сумі понад 21 млрд грн, що на 18,2 відс., або на 3,2 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді минулого року, – поінформував начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило. Очільник служби зазначив, що позитивна динаміка надходжень – це результат відповідальної позиції платників податків і прозорої співпраці з податковою службою.

Податківець зазначив, що за вказаний період до державного бюджету спрямовано 12,2 млрд грн, що на 16,2 відс., або на 1,7 млрд грн більше, ніж за 8 місяців минулого року.

До місцевих скарбниць сплачено 8,8 млрд грн, що перевищило минулорічні надходження за січень – серпень на 1,5 млрд гривень.

Крім того, до пенсійного і соціальних фондів перераховано 12,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 15,5 відс., або на 1,7 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Керівник податкового відомства області підкреслив, що ці кошти є вагомим ресурсом для обороноздатності країни, реалізації соціальних програм та розвитку економіки.

Валерій Політило: пишаємось платниками, які, незважаючи на виклики сьогодення, продовжують працювати, започатковують власну справу, інвестують у розвиток підприємництва, створюють нові робочі місця, тим самим підтримують економіку регіону та чесно сплачують податки.

Головне управління ДПС у Миколаївській області продовжує працювати над створенням прозорих і зручних умов для платників, щоб кожен мав можливість виконувати свій обов’язок легко, безперешкодно та з упевненістю у результаті. Наразі, для якісного сервісного обслуговування платників податків на Миколаївщині працює Офіс податкових консультантів.

Представники бізнесу, громадськості та громадяни мають можливість отримати від податківців фахову консультаційну допомогу, з урахуванням своїх конкретних ситуацій. Офіс податкових консультантів знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Героїв Рятувальників, 6.

Щиро дякую кожному суб’єкту господарювання великого, середнього та малого бізнесу за доброчесність та відповідальність. Наша співпраця, в межах чинного законодавства, дає можливість підтримувати країну у важкий час війни податками, зборами, іншими платежами та забезпечувати обороноздатність нашої держави! Адже кожна гривня, сплачена до бюджету, йде на підтримку Збройних сил України, які захищають нашу землю від російських окупантів. Разом ми – сила! Разом переможемо! – наголосив Валерій Політило.

Головне управління ДПС у Миколаївській області