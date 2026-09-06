Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило в неділю, 6 вересня, після обіду, що проводить перевірку у зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору Польщі невідомим об’єктом, який наближався з боку Білорусі.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

«У зв’язку з підозрою на порушення повітряного простору Республіки Польща невідомим об’єктом, який наближався з боку Білорусі, Оперативне командування видів Збройних сил через Центр повітряних операцій проводить перевірку», — повідомили військові на платформі X.

Для перевірки даних радіолокаційних систем у цей район направили військовий гелікоптер.

У командуванні наголосили, що мета операції — встановити характер зафіксованого об’єкта та, зокрема, виключити можливість того, що сигнал був спричинений метеорологічними явищами або аномаліями.

Водночас військові повідомили, що протягом останніх годин не спостерігали активності російської дальньої авіації, пов’язаної з ударами по цілях на території України.

«Ситуація постійно моніториться», — заявили в Оперативному командуванні.

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