Минув тиждень, відтоді, як на дороги України повернулись спеціальні патрульні автомобілі – «Фантоми».

За перші шість днів роботи три спецавтомобілі, які почали працювати в Києві та Київській області, в автоматичному режимі зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, зокрема перевищення швидкості на 50 і більше км/год.

Про це повідомляють у МВС Україні з посиланням на інформацію Міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського, передає Інше ТВ.

Також за цей час екіпажі патрульної поліції зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію.

«Запуск «Фантомів» – лише один із елементів комплексу заходів, які ми плануємо запровадити задля безпеки на дорогах. Опрацьовуємо питання збільшення кількості таких автомобілів та їхньої появи в інших регіонах, посилюємо превентивну роботу та розраховуємо на підтримку народними депутатами України законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР», – наголосив Міністр.

Як повідомляло Інше ТВ, У Києві “фантоми” за день зловили понад 800 порушників ПДР