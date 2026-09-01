Така кількість постанов свідчить про масштаби нехтування встановленими обмеженнями швидкості.

У столиці та Київській області протягом першого дня роботи “фантомних патрулів” було винесено понад 800 постанов за порушення ПДР. Про це повідомив очільник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Кореспондент.

“Учора на дороги України повернулися “фантомні патрулі”. За результатами їхньої роботи 31 серпня винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Це по Києву та Київській області”, – написав він.

Білошицький зазначив, що така кількість постанов свідчить насамперед про масштаби нехтування встановленими обмеженнями швидкості.