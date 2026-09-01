Галина та Юрій Приступ із села Половлі, що на Рівненщині, стали батьками вже 16-ї дитини. Такою новиною поділився Рівненський перинатальний центр.

“О 00:05 на світ з’явилася маленька донечка вагою 3445 г та зростом 53 см. Здоров’ячка тобі, маленька!” – написали медики.

Як додали лікарі, тепер у родині рівновага: 8 хлопчиків і 8 дівчаток.

Як розповідають журналісти місцевого телеканалу “ITV media group”, після вже 16-их пологів Галина почувається добре, донька теж, їх планують виписувати 1-го вересня, пише ВВС.

Ім’я новонародженій ще не обрали – за словами жінки, вирішуватимуть уже вдома, в колі сім’ї.

“Традиції в нас немає, кому яке сподобалося, і вже вибирають. Діти ще є, вже дорослі, теж хочуть вибрати ім’я”, – каже журналістам Галина.

Підпис до фото,Галина тримає на руках свою новонароджену доньку

Частина її дітей вже повнолітні та живуть окремо. Найстаршому сину, як розповіли в перинатальному центрі, – 24 роки, і він разом із дружиною виховує двох дітей.

Вдома на новонароджену чекає десятеро братів та сестер.

Для Рівненського перинатального центру багатодітні родини не рідкість – там часто приймають пацієнток, які вже мають більше п’яти дітей.

Проте директорка Рівненського перинатального центру Вікторія Єнікеєва зазначає, що 16 дітей – це все ж радше виняток навіть для цього регіону.

Лікарка нагадує, що в 2019 році – також на Рівненщині – жінка народила вже 19-ту дитину. BBC News Україна раніше розповідала цю історію.

Йдеться про сімʼю Ковалевичів з поліського села Глинне, де на приблизно 3000 жителів було понад півтисячі багатодітних родин.

Наступного року BBC розповідала історію про ще одну багатодітну матір – жительку міста Сарни, що також на Рівненщині, яка виховувала 12 хлопчиків і четверо дівчат.

У 2024 році Рівненська область була на другому місці в Україні за кількістю багатодітних сімей – таких було 26,4 тисячі. На першому була Львівська область (31,6 тисячі сімей), а на третьому – Одеська (24,7 тисячі сімей). Хоча за співвідношенням багатодітних родин до кількості населення Рівненщина абсолютний лідер, адже менша за Одещину та Львівщину.

Пояснення цього феномену може бути у структурі населення поліських районів області, де живуть досить релігійні традиційні родини.

Десятьох і більше дітей, за даними звіту Державної служби у справах дітей, станом на кінець 2025 року виховували 559 українських родин.