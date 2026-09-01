Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в ефірі Єдиного телемарафону, що вже в липні ворог наростив застосування реактивних БпЛА в 5 разів у порівнянні з червнем, а в серпні ця кількість зросла до 2800 БпЛА. Минулої ж ночі серед усіх запущених безпілотників реактивні дрони займали третину.

«Командування ППО на місцях виставляє рубежі оборони на маршрутах руху БпЛА, і багато дронів знищуються саме там. Але, на жаль, і до столиці добираються. За чотири дні, про що говорив президент України, було 800 реактивних дронів. Це велика кількість, бо в червні такої кількості ще не було. Відсоток збиття, звісно, менший, ніж у звичайних дронів. Тут більше 60%, приблизно. Там треба ще узагальнювати цю інформацію. Загальний відсоток збиття все ж високий. Але попри все, маємо ураження сьогодні», — зазначив Ігнат.

Що стосується ракет, то ворог застосовує як класичні балістичні ракети «Іскандер-М», так і «Циркони», які заходять на ціль по балістичній траєкторії, і зенітні ракети до комплексів С-400, і північнокорейські KN-23. Через це значна кількість ракет просто не досягає цілі – і саме тому в Повітряних силах ухвалили рішення обмежити інформацію щодо кількості запущених балістичних ракет.

«По кількості запущених з РФ ракет інформація подається обмежена, ми подаємо результати збиття саме ракет. Сьогодні воно було. На жаль, не так, як нам хотілося б – хочеться збивати більше, мати більше засобів. Але, як бачите, сьогодні є і збита балістика. Фактично всі крилаті ракети були збиті. Власне, мова йде про «Калібри», а також є вражені «Бандеролі» і велика кількість дронів. Те, що ви бачите, відсоток залишається великим попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних БПЛА», — сказав Ігнат.