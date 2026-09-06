Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Головний фокус — підготовка до ефективного засідання у форматі «Рамштайн», яке відбудеться найближчими днями, повідомили в Міноборони України.

Підтримка партнерів у сфері ППО та додаткове фінансування оборони — ключові пріоритети для України.

«Обговорили першочергові потреби України. Передусім — постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони. Євгеній Хмара наголосив, що важливо забезпечити консолідовану підтримку партнерів за цими напрямами.

Міністр подякував НАТО та особисто Генеральному секретарю Рютте за ефективну допомогу Україні. Зокрема, за програму PURL, яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озброєння.

Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту життів та посилення фронту», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Міністри оборони України і Німеччини обговорили підготовку до «Рамштайну» наступного тижня