Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, пише ЛБ.

Хмара розповів Пісторіусу про посилення російського повітряного терору і ключові загрози, як-от реактивні безпілотники й балістичні ракети.

Також міністри обговорили фінансування оборонних потреб, підготовку до засідання у форматі «Рамштайн» наступного тижня і розвиток спільної оборонної промисловості.

«Фокус на збільшенні виробництва українських рішень і тіснішій співпраці між ОПК України та Німеччини», – підкреслило Міноборони України.