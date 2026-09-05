Вчені підрахували, що тепло від сечі альпіністів може щосезону спричиняти танення близько 154 тонн льоду та снігу на льодовику Кхумбу. Дослідники пропонують перенести базовий табір, пише Кореспондент.

Відповідного висновку дійшла міжнародна група дослідників, котра вивчала навантаження на район базового табору з непальського боку гори.

За розрахунками науковців, під час приблизно 50-денної експедиції одна особа може виділяти близько трьох літрів сечі на день. За сезон у районі базового табору накопичується близько 330 тисяч літрів.

Оскільки температура рідини близька до температури людського тіла, її тепло може розтопити приблизно 154 тонни льоду за сезон.

Якщо додати тепло від палива, яке використовують для приготування їжі та обігріву, розрахункова маса розталого льоду зростає приблизно до 2500 тонн.

Водночас самі автори дослідження наголошують, що це максимальна оцінка: частина тепла втрачається, наприклад, коли рідина просочується в кам’янистий ґрунт.

Для уникнення подальшого антропогенного впливу дослідники пропонують перенести базовий табір на суху ділянку без льоду.

Проблема відходів на Евересті залишається значно ширшою: на горі накопичилося понад 50 тонн сміття, тоді як програму грошових виплат за його спуск вниз, яка діяла в Непалі, припинили через відсутність помітного ефекту.