Міноборони завершило перегляд рішень про критичну важливість підприємств оборонно-промислового комплексу. Статус підтвердили 86% компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

Міноборони переглянуло рішення про критичність, ухвалені до 7 липня 2026 року. Статус критично важливих підтвердили 86% підприємств ОПК – вони зберегли можливість бронювати військовозобов’язаних працівників.

Для більшості компаній діяла спрощена процедура – без необхідності повторно подавати повний пакет документів.

Статус не підтвердили 14% підприємств. Вони можуть отримати його знову, подавши до Міноборони повний пакет документів.