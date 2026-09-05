Сьогодні, 5 вересня, близько 10:00 на нерегульованому перехресті вулиць Болгарської та Гетьманської у м. Вознесенськ відбулось зіткнення між автомобілем Ford Fiesta, під керуванням 47-річного чоловіка, та мопедом марки Honda SK 50 M Dio, за кермом якого перебував 47-річний водій.

Як пише Поліція Миколаївської області, у результаті дорожньо-транспортної пригоди водій мопеда отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, повідомити до Вознесенського районного управління поліції за телефонами: (068) 733-12-82 або 102.