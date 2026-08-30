Роками РФ бомбила українську енергетику без будь-яких анонсі, а минулої зими також без анонсів намагалася влаштувати справжній холодомор в Україні, і ось раптом вирішила попередити про те, що готує “масований обстріл”.

“ВС РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на атаки “киевского режима” по гражданской инфраструктуре”, – йдеться у повідомленні, і тут “зашиті” одразу 2 послання до українців. Перше покликане психологічно тиснути на населення, деморалізувати, посіяти хаос і паніку, а можливо й спровокувати чергову хвилю міграції. І Друге – подати свою агресію як “відповідь”, що є нахабною брехнею.

Нагадаємо, Хто почав, хто куди б’є – порівняльна таблиця російських та українських ударів по складах і логістиці (ФОТО)