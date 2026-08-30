Найбільш критична ситуація з водністю річок зараз на заході України – там оголошено коричневий рівень небезпеки.

Про це заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів УкрГМЦ Ілля Перевозчиков сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

“На сьогоднішній ранок … найгіршу ситуацію в Україні з водністю річок ми спостерігаємо на заході країни. Це басейни Дністра, Західного Бугу і Сяну. По факту це ті басейни річок, у яких оголошений коричневий рівень небезпеки”, – зазначив Перевозчиков.

Він пояснив: коричневий рівень небезпеки – це найвищий рівень, який говорить про те, що на річках спостерігається доволі низька водність, нижча за середні багаторічні значення, що може призвести до лімітаційних процесів у плані споживання води.

“Тобто, це як попередження, що природний стік річок є дуже низьким. Також вже на більшій частині території України ми спостерігаємо низькі рівні й досягання найменших рівнів води за період багаторічних спостережень”, – сказав синоптик.

За його словами, із січня по червень в Україні спостерігався значний дефіцит опадів, ця ситуація ще погіршилася у липні та серпні.

“В Україні, зокрема на заході, … спостерігався значний дефіцит опадів. Наприклад, щодо центру і півдня України, то опадів випало близько 80-100% – тобто, можна говорити, що у межах норми. Це саме за півріччя. Щодо заходу України – там цьогоріч випало від 50 до 60%”, – сказав Перевозчиков.

Синоптик пояснив: чим довше триватиме маловоддя, тим гірші будуть наслідки.

“Чим довше триватиме цей процес, тим гірше як і для економіки України загалом, так і для екосистеми”, – зазначив він.

У вересні, за словами синоптика, ця ситуація буде утримуватися і навіть погіршуватися у деяких районах.