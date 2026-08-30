Київський районний суд міста Одеси визнав колишнього адвоката винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 серпня.

У 2023 році чоловік уклав із адвокатом договір про надання правничої допомоги.

У вересні 2024-го адвокат надіслав клієнтові в WhatsApp текст, оформлений як судове рішення Овідіопольського районного суду Одеської області.

Згідно з «документом», позов клієнта було задоволено повністю і його право на квартиру відновлене.

Насправді таке рішення судом не ухвалювалося. Потерпілий же довіряв адвокатові і, перебуваючи за кордоном, не міг особисто перевірити ці обставини. Таким чином, адвокат повідомив клієнтові завідомо неправдиву інформацію, створив хибне враження про виграш справи і обманом присвоїв 85,5 тис грн — ймовірно, ця сума була винагородою за його роботу.

У 2025 році Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів Одеської області припинила цьому адвокатові право на зайняття адвокатською діяльністю.

Колишній адвокат у присутності захисника підписав заяву, що беззаперечно визнає вину і згоден на спрощений розгляд справи.

За шахрайство йому призначили покарання у виді 1 року пробаційного нагляду.