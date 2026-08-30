-Наші далекобійні відповіді працюють на різних відстанях і в різних площинах, але завжди справедливо і так, щоби позбавляти Росію ресурсів вести її жорстоку війну.

Протягом цієї ночі Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників в Орловському і Ростовському регіонах. Було влучання по військовому аеродрому в Єйську та в Чорному морі. Також наші воїни застосували далекобійні санкції по НПЗ в Ленінградському регіоні, який щомісяця дає мільйони доларів у воєнний бюджет. Підтверджено й ефективну далекобійну роботу на тижні, зокрема по обʼєктах у Башкортостані та Архангельському регіоні.

Росія щодня має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла. І важливо, щоб наш далекобійний вплив доповнювався новими санкційними кроками партнерів проти російської військової інфраструктури. Абсолютна більшість засобів, якими агресор тероризує українські міста й громади, просто не можуть функціонувати без тисяч і тисяч іноземних компонентів, хімічних речовин, верстатів. Постійно передаємо партнерам деталі щодо російських схем обходу санкцій. Вдячний усім, хто допомагає їх закривати.