Харчова міль часто заводиться у борошні, рисі, макаронах, мюслі, насінні та сухофруктах. Якщо в продуктах з’явилися павутинки, личинки або дрібні метелики, джерело зараження потрібно знайти якомога швидше.

Про це пише Експерт.

Насамперед варто перевірити всі сухі продукти в коморі. Окрему увагу слід приділити борошну, крупам, макаронам, мюслі, сухофруктам, насінню та корму для домашніх тварин.

Якщо в упаковці видно гусениць, міль або павутиноподібні нитки, такий продукт радять одразу викинути. Найкраще покласти його в щільно закритий пакет, щоб шкідники не розповзлися далі.

Після цього потрібно ретельно прибрати саму комору. Яйця й личинки можуть залишатися не лише на полицях, а й у кутах, щілинах, на дні контейнерів і біля стиків меблів.

Спочатку поверхні варто очистити від пилу й крихт, а потім вимити гарячою мильною водою. За можливості до води можна додати трохи оцту.

Після прибирання сухі продукти краще пересипати у щільно закриті скляні або пластикові контейнери. Це ускладнює доступ молі до запасів і допомагає швидше помітити нові ознаки зараження.

Додатково можна використовувати феромонні пастки. Вони приваблюють самців молі та допомагають скоротити розмноження, але самі по собі проблему не вирішують.

Фахівці радять поєднувати пастки з повним прибиранням і правильним зберіганням продуктів. Лише так можна позбутися не тільки дорослої молі, а й яєць та личинок, які залишилися в коморі.