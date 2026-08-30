Світ постійно змінюється, і речі, які були прийнятними десятиліття тому, сьогодні все більше видаються неактуальними, або і зовсім неприпустимими. Молодші покоління, зокрема зумери, часто ображаються на деякі звички і переконання не лише своїх батьків, але й покоління їхніх бубусь і дідусів.

Як зазначає видання YourTango, молодше покоління виросло у світі стрімких технологічних змін і поваги до особистості. Тому молодь болісно реагує на надмірний консерватизм і певний колективізм старших, пише Уніан.

Авторка публікації Зайда Слаббекорн, яка має диплом із соціальних відносин, зазначає, що різний досвід поколінь формує різні цінностяі, що і призводить до конфліктів. Авторка зокрема наводить приклади поведінки представників старших поколінь, які дуже дратують зумерів.

Сваритися з працівниками сфери обслуговування. Представники старшого покоління часто керуються принципом “клієнт завжди має рацію” та “мені всі винні”. Для зумерів така поведінка часто виглядає як неповага до працівника, як до людини. А для зумерів особистість – це головне.

Порушувати межі між роботою и приватним життям. Зумери почали виходити на ринок праці не так давно, але багато роботодавців вже зрозуміли, що молоде покоління не терпітиме спроби нав’язати їм більше роботи, ніж передбачено робочим контрактом. Тому нав’язливі прохання попрацювати понаднормово заради кар’єри молоді люди сприймають скептично. Робота, на їхню думку, не повинна ставати головною частиною життя.

Жартувати грубо або недоречно. Йдеться у публікації й про відмінності у сприйнятті гумору. Те, що для старших поколінь може бути звичайним жартом, покоління Z іноді вважає образливим або неприйнятним.

Приходити без попередження. Ще одна причина конфліктів – несподівані візити. Авторка зазначає, що старші люди традиційно надають великого значення сімейним зв’язкам і спонтанному спілкуванню. Зумери натомість прагнуть заздалегідь планувати соціальні контакти та чіткіше захищати особистий простір.

Давати непрохані поради. Десятиліття тому соціальною нормою вважалася безумовна повага до старших, тож і їхні поради цінувалися як важлива допомога. Не дивно, що тепер старші покоління від чистого серця пропонують свої щирі поради молоді. Однак ці поради наштовхуються на стіну нерозуміння. На думку зумерів, якщо їм буде потрібна буде порада, вони самі запитають. А доти це буде нав’язування чужої думки.

Телефонувати замість написати повідомлення. Покоління Z значно частіше віддає перевагу текстовим повідомленням. Телефонні дзвінки для частини молодих людей можуть бути дискомфортними, тоді як старші покоління сприймають голосове спілкування як більш щире та уважне. Різне розуміння телефонного етикету стає джерелом непорозумінь.

Казати “коли я був у твоєму віці”. Подібні фрази є спробою дати молоді пораду на основі минулого досвіду. Однак такі порівняння можуть сприйматися як прихована критика, або недооцінка труднощів, з якими молода людина стикається зараз. Тим паче, що досвід 20-, 30- чи 40-річної давнини часто є абсолютно нерелевантним до сучасних економічних реалій і соціальних норм.

Нав’язувати суворий дрескод. Зумери прагнуть більшого комфорту та можливості виражати індивідуальність, тому жорсткі офісні правила вони сприймають як пережиток минулого. Робоче середовище столо однією зі сфер, де молоде покоління активно змінює традиційні уявлення про допустиму поведінку та зовнішній вигляд.